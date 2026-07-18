Такъв е животът...Двамата най-големи съперници на терена преди 19 г.

Капитанът на националния отбор по футбол на Аржентина Лионел Меси нарече „невероятна“ снимка от 2007 г., на която къпе петмесечния Ламин Ямал, бъдещият нападател на испанския национален отбор. Двамата ще се срещнат на финала на Световното първенство на 19 юли.

"Честно казано, тази наша снимка е просто невероятна. Такъв е животът, нали? Снимах се с него, когато бяхме бебета, а ето ни и нас, лице в лице на Световното първенство“, каза Меси на Фестивала на фанатиците на ФИФА в Ню Йорк (цитиран от The Athletic ).

Снимката е направена за благотворителен календар, публикуван от вестник „Спорт“ в сътрудничество с УНИЦЕФ. Организацията проведе лотария, за да избере участниците за фотосесията. Родителите на Ямал бяха сред печелившите.

„Ламин е невероятно талантлив играч, следя го много, защото играе за клуба, който обичам, и винаги му желая най-доброто. И, знаете ли, на 19 години той е един от най-добрите играчи в света и цялата му кариера е все още пред него“, добави Меси.

Ламин Ямал е европейският шампион за 2024 г. Като част от Барселона той спечели три пъти испанското първенство (2023, 2025, 2026), както и Купата (2025) и две Суперкупи на Испания (2025, 2026).