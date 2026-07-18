Меси коментира невероятната снимка с бебето Ямал

„Ламин е един от най-добрите играчи в света в момента, така че му пожелавам всичко най-добро. Той е само на 19 години и има цялото си бъдеще пред себе си“, коментира Меси на медийното събитие преди финала на Мондиал 2026 и добави:

„Тази снимка е лудост. Той като бебе, а сега сме един срещу друг. Истинска лудост. Просто му пожелавам най-добър късмет.“

Авторът на снимката Монфорт няма спомен за снимките, докато бащата на Ламин Ямал не публикува една в социалните мрежи по време на Европейското първенство през 2024 година, когато тийнейджърът се радва на международен пробив и поведе Испания към титлата.

Снимката и тогава стана популярна, но сега, с наближаването на финала на Световното първенство, заяви Жоан Монфорт, интересът към старите фотографии е скочил още повече.

Монфорт каза, че е бил засипан от запитвания за снимките от професионални медии, като същевременно е видял изображенията да бъдат възпроизвеждани безброй пъти в социалните мрежи и интернет без никакво посочване на автора или компенсация.

„Сърцето ми е раздвоено. Не знам дали искам Меси или Ямал да спечелят“, призна Монфорт, който цял живот е фен на Барселона.