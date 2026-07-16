Спорт

Чарлз каза истината за Англия след отпадането

Кралското семейство със специално изявление

Чарлз каза истината за Англия след отпадането
16 юли 26 | 19:55
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Британското кралско семейство подкрепи отбора на Англия на своите страници в социалните мрежи след поражението им с 1:2 от Аржентина на полуфиналите на Световното първенство по футбол.

"Жалко за Хари (Кейн) и целия отбор. Въпреки че вие, Трите лъва, може би сега ближете раните си, вие оставате гордостта на нацията - и определено ще се върнете отново", се казва в съобщението.

В мача за третото място Англия ще се изправи срещу Франция. Мачът ще се проведе на 19 юли от 00:00 на стадион "Хард Рок" в Маями.

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