Спорт

Вицето на Аржентина изтърси голяма глупост преди мача тази вечер

Опита да вкара политическа истерия по стар обичай

Вицето на Аржентина изтърси голяма глупост преди мача тази вечер
15 юли 26 | 20:16
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Влади Кирилов

Вицепрезидентът на Аржентина Виктория Виляруел излезе с мотивационно послание в социалните мрежи преди днешния мач от 1/2-финалте на Свутавното първенство между "гаучосите" и Англия. Вторият по важност човек в южноамерикенската страна, която е дъщеря на ветеран от войната за Фолкландските острови, нарече островитяните "пирати-узурпатори" в тирада с политическа насоченост.

Ето какво написа тя:

"Утре играем срещу пиратите-узурпатори. Това не е просто още един мач. Няма да бъда политически коректна или безсърдечна в тази ситуация. Срещу англичаните винаги е нещо повече. Това са Малвинските острови (начинът, по който островите, обект на дългогодишни спорове, са наричани в страната), това е Диего, това е последният мач на Лео Меси напред, Аржентина! Защото до последния си дъх ще претендираме за това, което е наше!".

Войната за Фолкландските острови (наричани в Аржентина Малвински острови) е кратък, но много интензивен конфликт през 1982 година между Великобритания и Аржентина. Войната между двете страни продължава 74 дни и завършва с капитулацията на военните сили на южноамериканската страна, които първоначално са стартирали конфликта с десант на 2 април, превземайки столицата. Аржентина твърди, че е наследила суверенитета от тях от Испания, докато Великобритания ги превзема и управлява от 1833 година и по-голямата част от местното население се определя като британци, заявявайки, че иска да остане отвъдморска територия на Великобритания.

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Автор Влади Кирилов

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