На националния си празник, Франция се готви и за футболния сблъсък с Испания на Световното първенство тази вечер. Двата отбора ще се изправят един срещу друг на стадиона в Далас.

1/2-финалната среща е от 22:00 часа българско време, може да я гледате по БНТ 1. Няма да е пресилено, ако се твърди, че французите имат най-силното нападение, в което личат Килиан Мбапе, Осман Дембеле, Дезире Дуе и Майкъл Олисе. Халфовата линия на Испания обаче е уникална, защото в нея са носителят на Златна топка Родри, Педри, Микел Мерино, Дани Олмо и Фабиан Руис - очаква се трима от визираните супер полузащитници да стартират. До тях често в средата на терена влизат Ямин Ямал, който е крило, но се връща да изнася топката и Марк Кукурея, който е считан за най-класния ляв бек на Световното и непрекъснато прави рейдове. Така сблъсъкът ще е титаничен.

Играта обаче остана за кратко на заден план след скандално изказване на бившия испански премиер Мариано Рахой.

"Състав на много високо ниво. Разбира се, без французи", скандално твърди той за отбора на Франция.

Думите му идват, след като сенаторка от Парагвай Селест Амария заяви, че асът на Франция Килиан Мбапе лъже за националността си. Така скандалът се засилва. Засега подобни скандални нападки не се отразяват на играчите на Франция. Те са световни вицешампиони от форума в Катар преди 4 години. Преди 8 г; в Русия пък вдигнаха купата.

На самия терен се очаква спорът да се реши изцяло с футболни аргументи и при джентълменско поведение. Причините са много - звездата на Франция Килиан Мбапе играе в Реал Мадрид. Фабиан Руис от испанците пък е с ключова роля за двете поредни титли на Пари Сен Жермен в Шампионска лига.

И от 22:00 часа политиката изцяло ще отстъпи на футбола поне за най-малко 90 минути.

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