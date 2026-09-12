Испански премиер удари лошо Франция преди мача довечера
Нов расистки скандал на световното
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Нов расистки скандал на световното
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София. Испанският посланик Хосе Луис Тапия отличи с диплома шефа на международния отдел на "Стандарт" Владислав Пунчев в журналистическия конкурс "Све...