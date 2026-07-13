Паника в Аржентина! Какво става с Меси

Звездата на Аржентина Лионел Меси е пропуснал първата тренировка на своя тим след драматичния четвъртфинал срещу Швейцария, което породи сериозни притеснения преди ключовия полуфинал от Световното първенство срещу Англия в сряда вечер. Умората от дългия сезон, горещините, пътуванията и двете поредни продължения, които „албиселесте“ трябваше да изиграят в елиминационната фаза, оказват сериозно влияние върху състава на Лионел Скалони. В последния двубой срещу швейцарците 39-годишният Меси получи аркада над окото, която изискваше медицинска намеса на терена.

Въпреки пропуснатата тренировъчна сесия обаче, феновете на Аржентина могат да си отдъхнат. Новите информации сочат, че носителят на осем златни топки се е възстановил бързо и ще бъде напълно готов да се изправи срещу „Трите лъва“ – съперник, срещу когото Меси никога в кариерата си не е играл на ниво национални отбори. Аржентинският капитан е в феноменална форма на този Мондиал, като води в статистиката с 8 гола и 3 асистенции.

В лагера на световните шампиони има и още добри новини. Бранителят Кристиан Ромеро и полузащитникът Леандро Паредес, които завършиха мача с Швейцария напълно изтощени, са преминали медицински прегледи и нямат физически контузии. Очаква се и тримата футболисти да бъдат на линия за сблъсъка на стадион „Мерцедес-Бенц“ в Атланта. Това ще бъде първи мач между Англия и Аржентина на голям международен форум от Световното първенство през 2002 г. насам. Победителят от този сблъсък ще си осигури място на финала, където Аржентина ще търси защита на титлата си, а Англия, под ръководството на Томас Тухел – първи голям трофей от 60 години насам, пише „Мач Телеграф“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com