Левски излиза за победа срещу Борац, Вуцов е готов и за дузпи

Левски ще преследва победата срещу Борац (Баня Лука) в решителния реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят е на 14 юли от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“, а първата среща в Босна и Херцеговина завърши 1:1.

Треньорът Хулио Веласкес вече е избрал стартовия състав, но предупреди футболистите си, че нямат право да подценяват съперника. Акрам Бурас вероятно ще попадне в групата, макар решението дали да започне като титуляр да бъде взето в последния момент.

„Сините“ имаха превъзходство в първия двубой, като отправиха 15 удара срещу 6 за „Борац“ и изпълниха 7 корнера срещу 3 за домакините. Равенството обаче остави сблъсъка напълно отворен преди реванша в София. Победителят ще продължи във втория квалификационен кръг на Шампионската лига, а отпадналият ще премине в квалификациите на Лигата на конференциите.

„Това е различен мач, защото играем вкъщи. Смятам, че направихме добър двубой на стадион, където се играе трудно. Ще направим всичко възможно да спечелим, но във футбола едно е да искаш, а друго е да го направиш“, заяви Веласкес.

Испанецът постави най-силен акцент върху поведението и концентрацията на отбора. „На първо място трябва да останем скромни и да уважаваме противника. Най-голямата грешка ще бъде да си помислим, че няма как да ни изненадат. Това ще означава да загубим скромността си, което няма нищо общо с амбицията“, предупреди треньорът.

Бурас е получил удар в първата среща и натоварванията му се контролират внимателно. „Вероятно ще бъде в групата. Полагаме грижи за него и утре ще преценим дали да започне в стартовия състав, или да остане на пейката“, обясни Веласкес.

Треньорът отказа да разкрие тактическите си планове, но обяви, че е взел решение за титулярите. „Готов съм със стартовия състав. Преди мача ще имаме активация. Трябва да сме подготвени“, каза той и похвали атмосферата в съблекалнята и отношенията между футболистите.

Светослав Вуцов също очаква домакинството да наклони везните към Левски. „Имаме невероятни предпоставки да спечелим, защото играем на нашия стадион. Това ще стане, ако оставим сърце и душа на терена и изпълним треньорските задачи“, заяви вратарят.

Вуцов наскоро удължи договора си с клуба до лятото на 2028 г. Той има 55 срещи за представителния отбор, а през сезон 2025/2026 стана шампион на България със „сините“.

Стражът е подготвен и за възможността сблъсъкът да стигне до наказателни удари. „Смятам, че съм готов за дузпи, но се надявам да си решим мача в редовното време“, категоричен беше Вуцов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com