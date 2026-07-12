Меси не се спира! На 39 счупи още два световни рекорда

Лионел Меси пак принуди футболната история да отвори нова страница специално за него. На 39 години капитанът на Аржентина постави още два рекорда при драматичната победа с 3:1 след продължения срещу Швейцария на четвъртфиналите на световното първенство. Той вече е едноличен лидер по участия в елиминационната фаза на мондиали и първият футболист, достигнал 10 голови подавания в турнира. А наградата за новото постижение е огромна - полуфинал срещу Англия и още една крачка към защитата на световната титла.

Ъгловият удар, който влезе в историята

Меси не успя да преодолее вратаря Грегор Кобел, но отново намери начин да реши съдбата на мача. В 10-ата минута той изпълни прецизно ъглов удар, а Алексис Мак Алистър засече топката с глава и изведе Аржентина напред.

Това беше десетата асистенция на Меси в кариерата му на световни първенства - постижение, до което никой друг футболист не е достигал. Аржентинецът изпревари окончателно всички велики плеймейкъри, оставили следа на най-голямата сцена.

Не става дума за десет асистенции само на настоящия мондиал, а за общия му актив в шестте световни първенства, в които участва. Меси започна похода си още през 2006 г., а две десетилетия по-късно продължава да подава за голове в мачовете, в които напрежението може да пречупи цели поколения.

Петнадесет битки без право на грешка

Срещу Швейцария Меси изигра своя 15-и мач в елиминационната фаза на световни първенства. Така той изпревари германската голова машина Мирослав Клозе, който остава с 14 участия в двубоите след груповата фаза.

Това са срещите, в които равенството не спасява никого, а една грешка изпраща отбора у дома. Осминафинали, четвъртфинали, полуфинали и финали - Меси вече е преминал през повече подобни битки от всеки друг футболист.

Някога го обвиняваха, че не може да пренесе магията от „Барселона“ в националния отбор. Днес същият човек е световен шампион, рекордьор по голове и участия на мондиали и капитанът, който отново води Аржентина към последните два мача на турнира.

Швейцария отказа да се предаде

Рекордите обаче не направиха вечерта лесна. Швейцарците изравниха чрез Дан Ндойе в 67-ата минута и хвърлиха мача в истинска битка. Пет минути по-късно Бреел Емболо беше изгонен, но дори с човек по-малко швейцарският отбор издържа до продълженията.

Аржентина натискаше, времето изтичаше, а споменът за болезнените отпадания от миналото отново започна да надвисва. Тогава в 112-ата минута Хулиан Алварес изстреля топката отдалеч и разкъса съпротивата на Швейцария. Лаутаро Мартинес довърши съперника с третия гол и изпрати световните шампиони на полуфинал.

Последният танц става все по-голям

Меси вече играе далеч от европейските прожектори - от 2023 г. носи екипа на „Интер Маями“ в американската Мейджър лийг сокър. Но когато облече небесносиньо-бялата фланелка, годините сякаш престават да имат значение.

Основната част от клубната му кариера премина в „Барселона“, с който спечели четири пъти Шампионската лига, три Суперкупи на Европа и три световни клубни титли. С Аржентина върхът дойде през 2022 г. - световната купа, чакана цял живот, към която той добави и две титли от Копа Америка.

Селекционерът Лионел Скалони нарече капитана си „машина“ още преди четвъртфинала и заяви, че хората, които се съмняват в него на 39 години, просто не го познават. Меси отговори по своя начин - без шумни думи, с ляв крак, една асистенция и още два рекорда.

Англия чака, историята също

Следващата спирка е Атланта. Там Аржентина ще се изправи срещу Англия в полуфинал, натоварен с история, напрежение и спомени за едни от най-великите сблъсъци на световните първенства.

За Меси това може да бъде предпоследният мач на най-голямата футболна сцена. А може да бъде и поредната нощ, в която невъзможното решава да почака още малко.

Защото той вече не просто гони рекордите. Рекордите чакат него.

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