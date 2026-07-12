Маями видя английско чудо! Два гола на Белингам потопиха Норвегия

Англия е на полуфинал на Световното първенство след изтощителна победа с 2:1 над Норвегия след продължения в Маями. Андреас Шелдеруп изстреля скандинавците напред, но Джуд Белингам изравни в добавеното време на първата част и довърши обрата в началото на продълженията. Двата гола увеличиха сметката му на шест на турнира - колкото има и Хари Кейн.

Следващото препятствие пред отбора на Томас Тухел е световният шампион Аржентина, който отстрани Швейцария с 3:1 след продължения.

Викингите нанесоха първия удар

Англия започна с повече владение на топката, но без скорост, острота и истинска заплаха пред вратата на Йорян Ниланд. Норвежците се прибраха компактно, затвориха пространствата пред наказателното си поле и изчакаха своя момент.

Белингам отправи неточен удар с глава след центриране на Антъни Гордън, а Хари Кейн прати пряк свободен удар над напречната греда. Отговорът на Норвегия дойде чрез Ерлинг Холанд, който засече с глава центриране на Юлиан Риерсон, но стреля право в ръцете на Джордан Пикфорд.

В 36-ата минута стадионът в Маями изригна. Шелдеруп получи топката отляво, преодоля защитата и изпрати великолепен параболичен удар към далечния ъгъл. Топката срещна страничната греда и влетя в мрежата - 1:0 за Норвегия.

Попадението разтърси англичаните. Мартин Йодегор също принуди Пикфорд да се намесва, а малко преди почивката Александър Сьорлот пропусна възможността да изведе Холанд сам срещу вратаря.

Белингам взриви последните секунди

Когато Англия изглеждаше готова да се прибере в съблекалнята разклатена и изостанала, Белингам промени целия мач. В първата минута на добавеното време Гордън го намери между норвежките защитници.

Полузащитникът овладя, освободи си пространство и с левия крак прати топката покрай Ниланд - 1:1. Това беше петото му попадение на първенството и общо единадесетото с националната фланелка.

Норвегия плати най-тежката цена за пропуснатите си възможности. Само секунди по-късно Кейн изпрати топката в мрежата, но попадението правилно беше отменено заради засада. Англия беше оцеляла и вече усещаше, че обратът е възможен.

ВАР и гредата спасиха Англия

Втората част започна с размяна на опасни удари. Шут на Букайо Сака беше блокиран, а Холанд веднага отвърна, но Пикфорд изби в корнер.

В 55-ата минута Норвегия отново изпрати топката в английската врата. След спасен удар на Патрик Берг защитникът Тобьорн Хегем довкара под напречната греда и викингите започнаха да празнуват.

Радостта им обаче беше прекъсната. Клеман Тюрпен прегледа ситуацията на монитора и отсъди нарушение на Холанд, който беше избутал Елиът Андерсън. Голът беше отменен, а Англия отново се измъкна.

Норвежкият натиск продължи. В 75-ата минута Давид Мьолер Волфе засече с глава след корнер и прехвърли Пикфорд, но топката се отби в напречната греда. Англичаните отговориха с опасно центриране на Сака, което премина на сантиметри от десния стълб.

Белингам нанесе последния удар

Редовното време приключи при 1:1, а Норвегия влезе в продълженията със самочувствието на отбора, който беше създал по-чистите положения. Само три минути по-късно обаче Белингам отново се оказа на точното място.

Ниланд спаси удар от дистанция на Морган Роджърс, но не успя да задържи топката. Белингам изпревари защитниците и я прати в мрежата за 2:1. Английските фенове полудяха, а звездата на „Реал“ Мадрид се изстреля до шест гола на турнира.

Белингам и Кейн станаха първата английска двойка с повече от пет попадения на едно световно първенство. „Характер и постоянство - дори когато нищо не вървеше, отново намерихме начин да спечелим“, заяви героят след срещата.

Драмата не беше приключила. В 99-ата минута Тюрпен отсъди дузпа за нарушение на Оскар Боб срещу Джед Спенс. След намесата на ВАР французинът отмени решението, след като видя, че английският защитник сам е потърсил контакта.

Норвегия хвърли всичко напред. Патрик Берг стреля опасно над гредата, а на другата врата Ниланд спаси последователно удари на Спенс и Сака. Холанд напусна терена между двете продължения, а скандинавците продължиха да атакуват и без голямата си звезда. Изравнителен гол обаче не дойде.

Аржентина чака в Атланта

Успехът изпрати Англия на четвърти полуфинал в последните пет големи първенства. Това е и четвъртото достигане на „трите лъва“ до последната четворка в историята на световните финали.

Съперникът вече е известен - Аржентина надви Швейцария с 3:1 след продължения. Алексис Мак Алистър откри, Дан Ндой изравни, а Хулиан Алварес и Лаутаро Мартинес решиха мача в последните минути. Така Англия и световният шампион ще се сблъскат в Атланта за място на финала.

Победата донесе екстаз, но не скри слабостите. Англия допусна твърде много грешки и оцеля след отменен гол и удар в гредата. „Резултатът е фантастичен, но не съм доволен от представянето. Бяхме небрежни и имахме късмет“, призна Тухел. Срещу Аржентина късметът може да не бъде достатъчен.

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