Звезда на Бразилия отправи сериозна закана

Футболистът на Реал Мадрид и националния отбор на Бразилия - Винисиус Жуниор излезе с емоционална публикация в социалните мрежи след отпадането на "Селесао" от Мондиал 2026. Петкратните световни шампиони приключиха участието си на 1/8-финалите след загуба от Норвегия с 1:2.

Ето каквво написа той:

"Би било несправедливо да мълча, но имах нужда от няколко дни, за да размисля", сподели Винисиус, който призна, че "да отпаднеш от Световно първенство на осминафинал е усещане, което е трудно да се обясни.

Почти четири години по-късно се връщам към това, което написах след разочарованието на предишното Световно първенство.

Видях толкова много хора от всички възрасти да ни подкрепят, да прегръщат нашата мечта, че би било несправедливо да мълча. Но имах нужда от няколко дни, за да размисля.

Да нося фланелката на националния отбор е най-голямата гордост в живота ми, а да отпаднеш от Световно първенство на осминафинал е усещане, което е трудно да се обясни.

Знам колко много се подготвях, колко много се концентрирах, колко много исках това заради вас, заради семейството ми.

Чувството на неудовлетвореност е абсурдно. Имахме достатъчно силен отбор, за да стигнем по-далеч, а не успяхме.

Моля за прошка и ще се боря за нашата мечта да се върнем на върха на света."

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