Швейцария се закани на пробутваните аржентинци

Селекционерът на Швейцария - Мурат Якин сподели очакванията си относно предстоящия мач срещу Аржентина от 1/4-финалите на Мондиал 2026. Двата отбора излизат един срещу друг в неделя от 04:00 часа българско време в Канзас Сити, а при победа "кръстоносците" ще се класират за пръв път в своята история за полуфиналите на световно първенство по футбол.

Ето какво каза техният селекционер:

"В последните два мача ясно се видя колко уязвими са аржентинците. Готови сме, това ще бъде гигантски мач за нас.

За страна като Швейцария няма по-велико усещане от това да играе четвъртфинал срещу тим като Аржентина. Наш ред е да предизвикаме световните шампиони".

Аржентина достигна до четвъртфиналите след победа с 3:2 след продължения срещу Кабо Верде и с обрат с 3:2 срещу Египет, при който "гаучосите" изостваха с 0:2 до 78-мата минута. В същото време победи с 2:0 Алжир, а след това се наложи с дузпи над Колумбия.

"Имаме способността да играем срещу всеки опонент и да го затрудним", каза защитникът Мануел Аканджи.

Капитанът Гранит Джака добави:

"Гладът ни е по-голям от всякога. Знаем, че ще трябва да дадем всичко от себе си, за да постигнем нещо, което не е правено преди".

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