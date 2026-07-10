Стана ясно кога ЦСКА се връща на Армията

ЦСКА изигра на националния стадион „Васил Левски“ първото си домакинство за новия сезон, а най-често задаваният въпрос сред феновете беше: „Кога ще се завърнем на „Армията”?“. Отговорът е най-рано в средата на август, пише „Тема Спорт“.

Както е известно, целта на ръководството беше стадионът да бъде готов още за старта на тази кампания и вчерашния мач с Дери. Различните довършителни работи обаче продължават с пълна сила и ще отнемат още поне един месец. Близо половината от седалките вече са поставени, а вътрешните помещения в сектор А също вървят към приключване.

От завършването на тези дейности, както и от развитието на европейските мачове и абонаментната кампания зависи кой ще е първият двубой на стадион „Българска армия“.

Припомняме, че ЦСКА е планирал грандиозен празник за официалното откриване на 18-хилядното съоръжение по време на международната пауза в края на септември и началото на октомври. Не е изключено именно това да е първото събитие на стадиона

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