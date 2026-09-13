Стана ясно кога ЦСКА се връща на Армията
Няма да стане толкова бързо, колкото се внушаваше
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Няма да стане толкова бързо, колкото се внушаваше
Доцова беше категорична ,че "няма никаква възможност"
След над три месеца отсъствие от корта
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Кога ще има нормализиране на температурите
Какъв ангажимент пое той
И отново посочи за безумно насажданите страхове
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Кога се очаква да стъпи отново на пазара ни
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Връща пари в кеш от фен
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Очаква се инициативата да струва 150 млн. евро и ще бъде финансирана от фондовете на ЕС