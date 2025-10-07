Хари Кейн изненада. Връща ли се на Острова

Намиращият се в невероятна форма Хари Кейн вече не иска да се връща на Острова, а напротив – отворен е към нов договор с Байерн Мюнхен.

„Скай Спортс“ съобщава, че желанието на голмайстора да се подвизава отново по английските терени е охладняло, въпреки че наскоро босът на Тотнъм Томас Франк обяви, че вратата на клуба е отворена за завръщането на Кейн.

Твърди се, че в договора на играча има клауза, която му позволява да напусне срещу 54 милиона пануда през януари 2026-а година, но това едва ли ще се случи.

„По отношение на Висшата лига не знам. Ако ме бяхте питали в началото след преминаването ми в Байерн дали ще се върна, със сигурност щях да кажа, че ще го направя“ заяви Кейн, който е с националния отбор на Англия. Той изостава на 47 гола от Алан Шиърър и е втори при реализаторите в историята на Висшата лига.

„Сега нещата се по-различни. В кариерата си обаче съм научил, че всичко се случва когато трябва. В момента обаче съм напълно отдаден на Байерн. Дори имам желание да обсъдим по-дългото ми оставане в клуба, но все пак предстои да видим какво ще се случи в близко бъдеще. Сега обаче нещата се получават фантастично, така че не мисля за нищо друго“ добави нападателят, който има 19 гола от началото на сезона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com