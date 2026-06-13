Хари Кейн с ключово мнение за жегата на Мондиала
Капитанът на Англия не се плаши от времето
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Капитанът на Англия не се плаши от времето
Английският нападател заби хеттрик срещу Щутгарт и донесе рекорден 21-ви трофей на баварците
Преговорите започват след сезона, Олизе обявен за недосегаем
Неговият договор изтича
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Засега баварците са големите фаворити в Европа
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След почивката английският голмайстор реализира втория си гол
Англичанинът пристигна в гранда от Мюнхен през лятото на 2023 г.
Къде може да се озове голмайсторът на Байерн и Англия
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Голмайсторът на Англия дава изпулс на съотборниците си