Байерн вдигна Купата на Германия след шоу на Хари Кейн

Байерн Мюнхен завладя за рекордния 21-ви път Купата на Германия след категорична победа с 3:0 над досегашния носител на трофея Щутгарт. Финалът по традиция се игра на Олимпийския стадион в Берлин, а големият герой на вечерта бе Хари Кейн. Английският централен нападател реализира хеттрик и изведе баварците до първата им Купа на Германия от 2020 г. насам. За Кейн последното попадение бе гол номер 51 през сезона.

Кейн отключи финала след паузата

Първото полувреме завърши без голове, като Щутгарт имаше леко предимство и успя да задържи Байерн далеч от решаващия удар. След почивката обаче мюнхенският тим вдигна темпото и нанесе първия си тежък удар в 55-ата минута.

Бързо изпълнение на фаул даде възможност на Майкъл Олисе да напредне по десния фланг и да центрира в наказателното поле. Там Кейн бе оставен непокрит и с глава откри резултата за 1:0.

Англичанинът довърши Щутгарт

Вторият гол на Кейн падна в 80-ата минута и на практика прекърши съпротивата на Щутгарт. Нападателят получи топката с гръб към вратата точно на точката за изпълнение на дузпа, освободи се от персоналния си пазач и с лек, но много добре насочен удар преодоля Александър Нюбел за втори път.

Крайното 3:0 бе оформено от дузпа в добавеното време. Така Кейн завърши финала с хеттрик и сложи възторжен завършек на една от най-силните си индивидуални кампании.

Първа купа от требъла през 2020 година

За Байерн това е първи трофей в турнира за Купата на Германия от 2020 г., когато тимът спечели требъл - титлата в Бундеслигата, Купата на Германия и Шампионската лига. През настоящия сезон баварците останаха близо до повторение на това постижение.

Мюнхенският гранд отново спечели първенството в Германия, но приключи участието си в Шампионската лига на полуфиналите. Купата в Берлин обаче върна Байерн на познатия му трон в турнира и оформи още една шампионска вечер за клуба.

