Байерн гази наред и надмина всички очаквания

В края на август настроението в Байерн Мюнхен не беше твърде оптимистично.

Германският шампион беше изпуснал двете си основни трансферни цели, Флориан Вирц и Ник Волтемаде, а третодивизионният Веен Висбаден беше на път да огорчи сензационно баварците за Купата на Германия.

Победен гол на Хари Кейн в 94-тата минута спаси Байерн в онзи мач, но притесненията оставаха.

Отборът за малко да профука три гола аванс няколко дни по-късно, когато издрапа до неубедително 3:2 над Аугсбург в Бундеслигата.

Изглеждаше, че предстои доста тежък сезон, в който основната цел е да се запази титлата във вътрешния шампионат, а за нещо голямо в Европа е рано.

Безпрецедентен старт на сезона

Два месеца по-късно Байерн Мюнхен надминава всички очаквания и чупи рекорди с перфектната си серия от 15 победи в 15 мача за 2025/26.

Това е безпрецедентен старт, какъвто никога не е бил виждан в топ първенствата на континента - и той показва, че за мюнхенския колос амбициите не се простират само на домашната сцена.

Байерн е първи в Бундеслигата с 5 точки аванс пред РБ Лайпциг, а в таблицата на Шампионската лига е втори, само защото е вкарал един гол по-малко от Пари Сен Жермен.

Но дойде и победата като гост над ПСЖ, за да подпечатата уникалния старт на сезона за баварците.

С тази 16-а поредна победа, и то като гост на победителя в Шампионската лига, вече с право ще бъде считан за фаворит №1 за трофея.

Сезонът още е в ранна фаза, но постигнатото от Компани досега показва, че Байерн е съвсем реален претендент за короната на ПСЖ.

Последната жертва на Хари Кейн и компания беше Байер Леверкузен, който отнесе три безответни гола през уикенда.

Хари Кейн с 22 гола през сезона, е във формата на живота си

Байерн е толкова безмилостен, защото Кейн бележи и от половин положение, като същевременно разгръща плеймейкърските си качества, за да компенсира отсъствието на контузения Джамал Мусиала.

Привличането на Николас Джаксън през трансферния прозорец даде на Компани опцията да използва Хари Кейн като №10 зад централния нападател, което сработи перфектно в Дер Класикер срещу Борусия Дортмунд миналия месец.

Голмайсторът признава заслугата на Компани за представянето си, но както видяхме срещу Леверкузен, Байерн не е напълно зависим от Кейн.

Впрочем, привлеченият от Ливърпул Луис Диас се оказва сериозен конкурент на Кейн за титлата "най-важен играч на Байерн".

През лятото колумбиецът стана третият най-скъп футболист в историята на клуба, а не всички бяха убедени, че ще оправдае цената си от 75 млн. евро.

Но той беше страшно важен за Ливърпул и остана малко недооценен при титлата през миналия сезон, а сега доказва стойността си на "Алианц Арена", където се прояви с 8 гола и 5 асистенции в първите си 15 мача.

Компани дава голяма свобода на своите крила, а Диас и Олисе внасят много острота, постоянно стрелят към вратата и са много активни и при пресата. Хари Кейн призна, че е почувствал моментална връзка на терена с Луис Диас и взаимодействието между двамата досега е направо страховито.

Нападението на Байерн е най-резултатното в петте водещи първенства на Европа, а би трябвало да стане още по-силно, когато Мусиала се възстанови от травмата си.

Прави впечатление, че в първата си година в Германия, Венсан Компани залагаше повече на контрола върху мачовете, докато сега е превърнал Байерн в доста по-директен отбор, специализирал се във вертикалните пасове и контраатаките.

Футболистите на Компани са работливи, агресивни и отдадени, прегрупират се бързо и това осигурява убедителната им доминация в мачовете.

