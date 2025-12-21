Ливърпул се притесни за Исак

Нападателят на Ливърпул Александър Исак може да е получил сериозна контузия, опасяват се в клуба.

Според „Скай Спортс” проблемът в долната част на крака е сериозен, след като Мики ван де Вен опита да му попречи да отбележи при победата на Червените над Тотнъм с 2:1 в събота.

Защитникът направи сериозен шпагат, но закъсня и Исак вкара, но след това се получи слъсък и шведът не успя да се зарадва на попадението си.

На терена дори влезе и носилка, но футболистът се изправи и напуска накуцвайки, като все още се очакват резултатите от прегледите, които са му направени, но има притеснения, че ситуацията може и да е доста тежка за него.

Дотук Исак има едва 3 гола в 16 участия за Ливърпул, немалка част от които са от пейката, като ако се наложи да отсъства дълго, атаката ще бъде водена от Юго Екитике, който напоследък пак вкарва сериозно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com