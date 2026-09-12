Хърватска легенда се контузи. Има ли надежда за Мондиала
Лука Модрич каза дали ще има време за възстановяване
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Лука Модрич каза дали ще има време за възстановяване
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В клуба треперят за новините около Хаверц
Приятелката на Матео Дармиан от "Манчестър Юн" - Франческа Кормани със сигурност ще помни дълго гостуването на "дяволите" срещу "Ливърпул" спечелено с...