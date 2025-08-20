Лошо. Ас на Арсенал се контузи отново

Треньорският щаб на Арсенал очаква новини около сериозността на контузията на коляното, получена от Кай Хаверц.

Нападателят на „артилеристите“ влезе като резерва в последния половин час от победата с 1:0 над Манчестър Юнайтед във Висшата лига в неделя на „Олд Трафорд“.

26-годишният германски национал пропусна повече от три месеца от миналия сезон поради скъсване на подколянното сухожилие, получено през февруари.

Потенциалното отсъствие също би било лоша новина за националния отбор, който започва квалификациите за Световното първенство в началото на септември срещу Словакия и Северна Ирландия.

