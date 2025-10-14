Бивш национал прочете присъдата на родния футбол

Бившият национален защитник Росен Кирилов коментира пред „Мач Телеграф“ тежката и мъчна ситуация, в която се намира родният футбол и националният ни отбор.

Той разкри и очакванията си за предстоящата среща на нашите с Испания днес.

„Надявам се да изиграем един приличен мач срещу Испания. То е ясно, че разликата в класите е много сериозна. Нашите момчета трябва да излязат и да се защитават добре. Ако си помислим, че може да атакуваме и да гоним нещо кой знае какво, ще е пълна лудост и това ще е в рамките на фантастиката. Дано играем добре в защита и да допуснем малко голове. Съмнявам се, че ще имаме сили да направим нещо по-различно.

Надявам се и испанците да са благосклонни. Както се смилиха на „Васил Левски“, така да е и в предстоящата среща. Дано не е поредният катастрофален резултат. Нещата в нашия футбол са много сериозни. Копаем на дъното дъното. За съжаление дотам я докарахме. Срещу Турция, според мен, беше въпрос на време да рухнем и те да направят разлика в резултата. Личеше си огромната разлика между двата отбора и най-вече в класите на футболистите.

Проблемът е доста голям. Винаги можем да се затворим и да изиграем едно прилично полувреме. Противникът да изпусне няколко положения и да не ни отбележи гол. Трябва да създаваме нещо. Трябва да си зададем въпроса защо стигнахме дотук. Какво през последните 20 години докара нещата до това дъно?! Отговорът се крие в школите и клубовете.

Налагат се безумно много чужденци в отборите и никой не иска да чака родните таланти да се развият. Трябва да растат млади играчи и те да имат условията да се развиват. Трябва да има един дългосрочен проект и визия, но на никой не му се чака. Мислят си някои хора, че като се взимат толкова легионери и нашият футбол ще цъфне и ще върже, но не е така. По този начин си убихме националния отбор. Системата е такава, че не произвеждаме млади български играчи. Да се замислят собствениците на клубовете и да си зададат въпроса защо нямаме играчи.

Проблемите са плод от последните 15-20 години. Колко треньори се смениха начело на националите? И какво се случи?! 21 години не можем да се класираме на един голям форум. Това е…“, заяви Кирилов.

