Огромни петна по Слънцето. Удря ни силна магнитна буря

Огромни петна по Слънцето. Идва силна магнитна буря

Задава се силна магнитна буря с високи скорости на слънчевия вятър.

Това заявиха учени от Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания след като откриха необичайно голямо количество петна по диска на Слънцето.

Видяхме напълно неадекватен размер на плазмата там, казаха с изумление учените.

Според тях Слънцето се опитва да го изхвърли в Космоса на части, но тези опити все още не са успешни.

Учените твърдят, че с голяма вероятност - около 90% - това ще се случи утре. Когато се разпространи на Земята, ще започне магнитната буря.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com