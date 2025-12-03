Удари ни първата зимна магнитна буря! Кога ще е най-силна

Умерена магнитна буря, която беше предсказана от учените, удари тази вечер Земята.

Това е и първата буря за тази зима.

Степента на възмущение на магнитното поле на Земята тази нощ е на ниво G2 (умерено) по скала от пет нива, където G5 е "изключително силна", а G1 е "слаба".

Нивото G2 означава, че може да има проблеми в енергийните системи на Земята. Прекъсвания в радионавигацията, прекъсвания в високочестотните радиокомуникации също са вероятни.

Ще има и силни полярни сияния.

Очаква се бурята да донесе нестабилна геомагнитната ситуация близо два дни. Нейният пик ще е до обяд, а след това постепенно ще утихва.

Възможността бурята да се разрасне до по-високо ниво, G3, се оценява като незначителна, а до нивото на G4 и по-високо – близо до нула, уточняват учените.

