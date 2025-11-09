Най-мощното изригване на Слънцето. Идва силна магнитна буря

На Слънцето се случи мощно изригване, насочено директно към Земята, съобщи Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания.

Огнището е от ниво X1,79, което съответства на най-високото ниво на активност.

Посоката на изхвърлянето ще се отклони леко откъм Земята, тъй като центърът на изригването е изместен към северното полукълбо на звездата. Това изместване обаче изглежда незначително и в резултат на това въздействието върху планетата ни ще е близко до фронталното.

Освен всичко друго, по време на изригването е забелязано "огромно влакно от тъмен студен газ, дълго около 300 хиляди километра", обясняват изследователите.

В рамките на няколко часа изхвърлената плазма ще се появи в близост до планетата, което ще доведе до силни геомагнитни бури.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com