Честито рождество Христово!

Честито Рожденство Христово, скъпи читатели!

„Стандарт“ Ви пожелава здраве, мир и любов.

Нека коледният дух донесе много топлина в дома Ви, да умножи успехите Ви, да Ви помогне да намерите формулата на късмета и така да получите всичко, за което сте мечтали.

Отива си поредната тежка година в световен мащаб, с проблеми и конфликти.

Нека Новата година да донесе повече мир и разбирателство. И редовно правителство на страната! За пореден път.

Разум на политиците и спокойствие на хората!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com