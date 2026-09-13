Стотици миряни се събраха на тържествената литургия за Рождество във Велико Търново
Митрополит Григорий призова за вяра и доброта в дните на Рождество
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Митрополит Григорий призова за вяра и доброта в дните на Рождество
С пожелание за много здраве, мир и любов на всички!
На Бъдни вечер не се спи, а се бди и се очаква свещеният момент на Рождество Христово
Молитвите му са българският народ да познае, повярва и приеме това, което Господ е донесъл
Празничната света литургия днес започва от 9:30 часа
С пожелание за много здраве, мир и любов на всички!
На 15 ноември започва Рождественският пост или постният период преди празника Рождество Христово
И двамата пожелават Весела Коледа
Стандарт ви пожелава здраве, мир и любов
Денков коментира, че е нужно обединение, но трябва да знаем около какво искаме да се обединим
За великия празник на Рождеството на нашия Спасител е казано и може да се каже много
Христос се ражда, славете Го!
Няма обяснение защо някой би го направил
Скромна Коледа
Изпитани рецепти
На 17 декември ще излезе най-новият албум на казанлъшкият стилист Стенли,озаглавен ,,Рождество”
Празничаната литургия беше отслужена в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски”
"Стандарт" ви пожелава здраве, щастие и обич!
Президентът на Русия присъства на рождественското богослужение в църквата „Николай Чудотворец“ в Новгородска област
Православните християни отбелязват Рождество Христово по стар стил