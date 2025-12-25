Стотици миряни се събраха на тържествената литургия за Рождество във Велико Търново

По време на тържествената Рождественска литургия във Велико Търново прозвуча послание за вяра, мир и доброта. Богослужението беше отслужено в катедралния храм „Рождество Богородично“ от Великотърновския митрополит Григорий, който се обърна към събралите се миряни с думи на надежда и духовна подкрепа.

В словото си митрополит Григорий пожела Божията светлина и любов да озаряват хората и да им дават сили в ежедневието. Той напомни, че чрез искрената молитва и спазването на дадените обещания вярващите могат да вървят по пътя на доброто и да се усъвършенстват духовно.

„Нека мирът да бъде в нас и навсякъде около нас“, призова митрополитът. Той обърна специално внимание на родителите, като ги насърчи да възпитават децата си в ценностите на православното християнство, за да пожънат добри плодове от своите усилия. В дните около Рождество Христово, подчерта той, е важно да проявяваме любов, доброта и съпричастност, като отваряме сърцата си към ближните.

Храмът беше изпълнен със стотици вярващи, които се молеха за здраве и благополучие. По време на службата беше прочетено Рождественското послание на българския патриарх Даниил и на членовете на Светия синод. В края на литургията миряните получиха като дар учебник по религия, издаден от Българската патриаршия, съобщи БТА

