Цариградско шосе почервеня. Уникално шоу (СНИМКИ)

Снимки: БГНЕС

С празнично настроение по бул. „Цариградско шосе“ преминаха мотористи, облечени като Дядо Коледа, съобщава БТА.

Тази ежегодна инициатива се организира от групата Sofia Riders и вече се е превърнала в традиция, която радва столичани.

Шествието започна от сборния пункт пред Националния исторически музей в „Бояна“ и продължи по бул. „Цариградско шосе“ до крайната си точка – пешеходната зона на бул. „Витоша“ и бул. „Патриарх Евтимий“, съобщи novini.bg.

