БУЛФАРМА и лечебните й заведения Ви желаят весели празници! Бъдете здрави!

Екипът на БУЛФАРМА и болниците в групата й - УМБАЛ „Софиямед“ и МБАЛ „Сердикамед“ - гр. София, УМБАЛ „Пълмед“ - гр. Пловдив, МБАЛ „Бургасмед“ - гр. Бургас, МС „Здраве“ - гр. Пазарджик, МБАЛ „Велимед“- гр. Велинград и МБАЛ „Проф. Д. Ранев“ - гр. Пещера поздравява всички свои служители, работещи във фирмите от групата, персоналът в лечебните й заведения и техните пациенти, настоящи партньори и приятели с настъпването на коледните и новогодишни празници.

С пожелание за много здраве, щастие и късмет през новата 2026 година!

