„БУЛФАРМА“ е генерален партньор на L’Etape Bulgaria by Tour de France 2026
Фирма „БУЛФАРМА“- собственикът на веригата лечебни заведения в София-УМБАЛ „Софиямед“ и МБАЛ „Сердикамед“, Пловдив- УМБАЛ „Пълмед“, Бургас – УМБАЛ „Бу...
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Фирма „БУЛФАРМА“- собственикът на веригата лечебни заведения в София-УМБАЛ „Софиямед“ и МБАЛ „Сердикамед“, Пловдив- УМБАЛ „Пълмед“, Бургас – УМБАЛ „Бу...
„Булфарма“ предлага европейски стандарти за специализанти в болниците си в гр. Пловдив, Велинград и Пещера
Екипът на БУЛФАРМА и болниците в групата й - УМБАЛ „Софиямед“ и МБАЛ „Сердикамед“ - гр. София, УМБАЛ „Пълмед“ - гр. Пловдив, МБАЛ „Бургасмед“ - гр. Бу...
Изберете лабораторията днес, за да избегнете болницата утре
Собственикът на веригата лечебни заведения УМБАЛ „Софиямед“, МБАЛ „Сердикамед“, Пловдив- УМБАЛ „Пълмед“, Бургас – МБАЛ „Бургасмед“, Пазарджик-УМБАЛ...
Подкрепа за протестите и 50% увеличение на възнагражденията за специализантите