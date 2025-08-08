„Булфарма“ – Здравето като кауза, превенцията като мисия

Като партньор на L'Étape BULGARIA by Tour de France, компанията предлага

15% отстъпка за изследвания на всички спортуващи

„Булфарма“ е официален партньор на L'Étape BULGARIA by Tour de France - най-престижното състезание за колоездачи в света. Компанията подкрепя спорта като част от своята социалноотговорна мисия вече над 28 години, а тази година с партньорството си с L'Étape BULGARIA by Tour de France застава зад здравето на активнo спортуващите. Освен с ежегодните си безплатни кампании с профилактични прегледи, „БУЛФАРМА“ ще предложи специални условия за всички спортуващи.

Те могат да се възползват от 15% ОТСТЪПКА за лабораторни изследвания във всички лечебни заведения от групата на „БУЛФАРМА“ – валидна с представяне на талон за отстъпка, който всеки може да получи на събитието от специалните шатри на „БУЛФАРМА“ по време на L'Étape BULGARIA by Tour de France, който ще се проведе на 9-ти и 10-ти август 2025г. с домакин гр.Пещера.

Талон с остъпка за най-важните изследвания за колоездачи и активно спортуващи, ще получат и всички участници в състезанието, като част от техните индивидуални комплекти по време на третото издание на колоездачната обиколка в страната ни.

Отстъпката е валидна във всичките 7 лечебни заведения от групата на „БУЛФАРМА“, които имат лаборатории на територията на цялата страна: Гр. София - УМБАЛ „Софиямед“ и МБАЛ „Сердикамед“, гр. Пловдив- УМБАЛ „Пълмед“, гр. Бургас – МБАЛ „Бургасмед“, гр. Пазарджик - МС „Здраве“, гр. Пещера- МБАЛ „Проф.Д.Ранев“, гр. Велинград - МБАЛ „Велимед“.

„Подкрепяме активния начин на живот с реални действия, защото вярваме, че превенцията е най-доброто лечение. Точно по тази причина „БУЛФАРМА“ е двигател на редица социални инициативи, свързани с профилактиката“, коментира ръководството на компанията. Изберете лабораторията днес, за да избегнете болницата утре – е основният ни апел към всички с цел насърчаване на превенцията. В диагностично-консултативните центрове към нашите болници можете да се възползвате от отстъпката за най-важните кръвни изследвания за всеки един колоездач или активно спортуващ:

Пълна кръвна картина (ПКК / CBC) Защо: Проследява нивата на червени и бели кръвни клетки, хемоглобин и хематокрит — важни за транспорта на кислород.

Отклоненията могат да сочат: анемия, претрениране, инфекции. Желязо и феритин Защо: Желязото е ключово за хемоглобина. Феритинът показва запасите.

Важно за: издръжливост и оксигенация на мускулите. Витамин B12 и фолиева киселина В9 Защо: Имат роля в образуването на червени кръвни клетки и енергийния метаболизъм.

Дефицити: водят до анемия, умора, слабо възстановяване. Витамин D (25-OH D) Защо: Подпомага мускулната функция, имунитета и костното здраве.

Спортистите често имат дефицит, особено при недостатъчно слънце. Тестостерон (общ и свободен) Защо: Свързан с мускулна маса, възстановяване и енергия.

Ниски нива: при претрениране или хормонален дисбаланс. Кортизол (сутрешен) Защо: Хормон на стреса. Хронично високите нива показват претоварване.

Високи нива: = риск от претрениране, нарушено възстановяване. Креатинкиназа (CK) Защо: Маркер за мускулно увреждане.

Полезно за: следене на възстановяването след тежки тренировки. TSH, FT3, FT4 (щитовидни хормони) Защо: Метаболизъм, енергия, тегло, температура.

Важно при: умора без ясна причина или необяснима загуба/качване на килограми. Глюкоза и HbA1c Защо: Кръвна захар и дългосрочен контрол върху нея.

Дисбалансите: може да се отразят на енергията и възстановяването. Електролити: натрий, калий, магнезий, калций

Защо: Влияят на мускулните контракции и хидратацията.

Важно за: предотвратяване на крампи и правилна мускулна функция.

*Отстъпката е за избрано лабораторно изследване от изброените и важи за изследване на проби във всяка една от Клиничните лаборатории на лечебните заведения от групата на "Булфарма", при предоставяне на Регистратурата в съответната клинична лаборатория.

**Отстъпката е валидна от 8.8.2025г. до 31.8.2025г.

L'Étape BULGARIA by Tour de France предлага на участниците два състезателни

маршрута с различна дължина (58км и 112км) и трудност за опитни и начинаещи колоездачи.

Предвидени са трасета за семейно каране и за най-малките фенове на колоезденето.

Всички маршрути ще тръгват от центъра на град Пещера и се насочват на запад към

язовир „Батак“, като карането ще се извършва по напълно затворени за автомобилно движение

пътища.

Повече информация за L’Etape BULGARIA вижте на:

https://bulgaria.letapeseries.com/

