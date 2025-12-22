"Сърце и Мозък" благодари на въоръжените сили на САЩ в България и Румъния

Уважаеми Министър Хегсет,
Уважаеми офицери, военнослужещи и семейства на въоръжените сили на Съединените щати в България и Румъния, Посолство на САЩ в София:
За модерните болници „Сърце и Мозък“ и Българския Кардиологичен Институт е голяма чест и привилегия да сe грижим за вашите клинични, медицински и диагностични нужди през последните години.
Стотиците благодарствени съобщения и официални писма, които сме получили от военнослужещи, техните семейства и представители на правителството, са най-високото признание, което нашите лекари, медицински сестри и медицински специалисти могат да получат. Те потвърждават ангажираността, професионализма и научната прецизност, с които нашите екипи се стремят към съвършенство в грижата за пациентите, съвременната диагностика и клиничните изследвания.
От своя страна, изразяваме искрената си благодарност за вашата служба и за жизненоважната мисия, която изпълнявате за укрепване на регионалната стабилност, подобряване на европейската сигурност и укрепване на капацитета на източния фланг на НАТО. Вашето присъствие и всеотдайност са от огромно значение за колективната сигурност на нашите съюзнически нации.
От името на цялата ни медицинска и академична общност, пожелаваме на вас и вашите семейства весела Коледа и здрава, мирна и успешна Нова 2026 година.
С най-голямо уважение,
Проф. д-р Яна Симова
Проф. д-р Асен Балтов
Dear Secretary Hegseth,
Dear Officers, Service Members, and Families of the United States Armed Forces in Bulgaria and Romania, American Embassy in Sofia:
It is a distinct honor and privilege for the Heart and Brain Centers of Clinical Excellence to have taken care of your clinical, medical, and diagnostic needs over the past years.
The hundreds of messages of appreciation and official letters we have received from service members and their families and US government officials, represent the highest recognition our physicians, nurses, and medical professionals can receive. They affirm the commitment, professionalism, and scientific rigor with which our teams pursue excellence in patient care, advanced diagnostics, and clinical research.
In turn, we express our sincere gratitude for your service and for the vital mission you carry out in strengthening regional stability, enhancing European security, and reinforcing the capabilities of NATO’s Eastern Flank. Your presence and dedication are of profound importance to the collective security of our allied nations.
On behalf of our entire medical and academic community, we wish you and your families a Merry Christmas and a healthy, peaceful, and successful New Year 2026.
With the highest respect,
Prof. Dr. Iana Simova
Prof. Dr. Asen Baltov
