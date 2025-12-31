Арне Слот с решаващи думи за Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот анализира представянето на отбора през тази година. Той направи това на пресконференция преди домакинството на Лийдс от 19-ия кръг на Висшата лига, който е на първи януари 2026 година от 19:30 часа българско време.

Ето какво каза нидерландецът:

"Можехме да се справим по-добре в първия мач срещу Лийдс. Това е част от живота ни във футбола. Имаме върхове и падения, така че трябва да го приемем. Основното е, че се борихме много. Ако добавим липсващите ни играчи към този състав, има сериозен шанс за подобрение. За съжаление няма да видим Леони този сезон повече и Александър Исак ще му отнеме дълго време, преди да го видим отново.

Трябваше да направим една промяна при бековете, тъй като Трент напусна и това не беше идеално за мен, защото мисля, че той беше много важен за клуба и много важен за мен миналия сезон. Когато погледнахме трансферния прозорец, Фримпонг беше един от първите, които забелязахме, защото има тази скорост...подобно е с Конър и с Керкез, както и с Робъртсън".

