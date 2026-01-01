ЦСКА поздрави феновете си за Нова година

ПФК ЦСКА поздрави своите привърженици по случай Нова година и увери, че в клуба се работи усилено за бъдещето – със силен първи отбор, развитие на млади таланти и стабилни основи за дългосрочен успех.

„Армейци, посрещаме новата година с вяра, характер и онази червена страст, която ни обединява навсякъде. Благодарим ви за безрезервната подкрепа до последната минута на всеки мач“, написаха от клуба в профилите си в социалните мрежи.

От ЦСКА подчертават, че и през 2026 година ще продължат да работят целенасочено и смело за развитието на отбора, като акцентът остава върху първия тим и изграждането на млади „армейци“. В посланието си клубът изразява и очакване през новата година отново да се събере със своите фенове в изцяло новия си дом – място, което да отговаря на историята, духа и мечтите на червената общност.

„Пожелаваме ви здраве, успехи и много поводи за радост с любимия клуб. Честита Нова година! Само ЦСКА!“, завършва новогодишното обръщение.

