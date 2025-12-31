Ето кой цвят в никакъв случай да не носим в новогодишната нощ

Нова година е специална граница между миналото и бъдещето. Хората си намислят желания, правят равносметка и вярват, че с първите удари на часовника ще започне нова, по-щастлива глава от живота им.

Но за да настъпи наистина промяната, не е важно само настроението, но и как ще посрещнете празника.

2026 година ще бъде под покровителството на Червения огнен кон - символ на сила, харизма, движение и вътрешен огън.

Това животно ненавижда половинчатостта, посредствеността и несигурността. Затова дори изборът на облекло в новогодишната нощ може да повлияе на успеха ви и енергията на цялата година.

В какъв цвят категорично не бива да посрещате новата година

Стихията на Огъня изисква изразителност, а Конят цени яркостта и динамиката. Следователно, основният цвят табу за тази нова година е сивото.

Сивото в празничната вечер ще привлече апатията и ще отблъсне промяната.

Особено неудачен избор би бил сив, безформен плетен пуловер с дълъг ръкав или пуловер, който се спуска от раменете. Тази визия символизира пасивност и загуба на форма - както в облеклото, така и в живота.

Астролозите предупреждават: тоалетът, избран за новогодишната нощ, определя курса на годината. Ако заложите на скучна, незабележима визия, има голяма вероятност цялата 2026 година да бъде белязана от съмнения, компромиси и загуба на енергия, пише "Блиц".

В какви цветове да посрещнете новата година

За да привлечете благоразположението на Огнения кон, изберете ярки, топли и наситени нюанси, свързани с огън, слънце и жизнена енергия.

Основни цветове на годината:

Червено - е символ на страстта, силата и решителността. Подходящи са всички нюанси - от алено до винено

Златно - отговаря за лукса, изобилието и самочувствието. Дори най-простия тоалет в златисти тонове ще изглежда празнично

Оранжево - олицетворява радост, топлина и откритост към света

Жълто - цветът на вътрешната светлина, оптимизма и самочувствието

Зелено - символ на хармония, растеж и стабилност. Подходящо е за тези, които искат да затвърдят постиженията си и да привлекат късмет

Колкото по-ярък и жизнен е нюансът, толкова повече резонира с енергията на стопанина на новата година.

Какво да облечете в новогодишната нощ: стилни съвети

Огненият кон обича свободата и силата, но не и хаоса. Затова идеалната новогодишна визия трябва да съчетава енергия и структура.

Забравете за безформените силуети и домашните дрехи. Празникът изисква вътрешен стремеж и увереност.

Най-печелившият вариант е червена рокля тип калъф. Тя подчертава фигурата, добавя харизма и изглежда наистина официално.

Златен топ с пайети, съчетан с панталон или пола, е изборът на тези, които искат да блеснат и да привлекат вниманието.

Костюм в оранжеви или жълти тонове се асоциира с успех и творческа енергия.

Зелена рокля тип комбинезон с фин метален блясък е идеалното решение за тези, които се стремят към вътрешен баланс и хармония.

За да засилите връзката си със символа на годината, добавете елемент на движение: асиметрия, драперия или аксесоар във формата на подкова или кон.

