Сиренето бори сериозно заболяване

Изследване показа изумителна полза от сиренето.

По-високата консумация на пълномаслени сирена и пълномаслена сметана може да е свързана с по-нисък риск от развитие на деменция, сочи ново проучване, публикувано в научното списание Neurology. Изследването не доказва причинно-следствена връзка, а установява статистическа асоциация между тези храни и риска от заболяването.

Към пълномаслените сирена спадат продуктите с над 20% масленост. Пълномаслената сметана обикновено съдържа между 30 и 40% мазнини.

В продължение на десетилетия дебатът за пълномаслените срещу нискомаслените диети оформяше здравните препоръки, като понякога сиренето дори беше определяно като нездравословна храна, която трябва да се ограничава“, заяви д-р Емили Сонестед от университета в Лунд, Швеция. „Нашето проучване показва, че някои пълномаслени млечни продукти всъщност могат да бъдат свързани с по-нисък риск от деменция, което поставя под въпрос утвърдени схващания за мазнините и здравето на мозъка“, допълни тя.

Изследователите са анализирали данни от 27 670 души в Швеция със средна възраст 58 години в началото на проучването. Участниците са проследявани средно 25 години, като през този период при 3 208 от тях е диагностицирана деменция.

Хранителните навици са били проследени чрез водене на дневник за една седмица, въпросници за честотата на консумация на определени храни през предходни години, както и разговори с изследователите относно начина на приготвяне на храната.

Изследването сравнява хора, които консумират 50 грама или повече пълномаслено сирене дневно, с такива, които приемат под 15 грама. Петдесет грама сирене се равняват приблизително на половин чаша настъргано сирене. Сред хората с по-висока консумация на пълномаслено сирене 10% са развили деменция, докато при тези с по-ниска консумация делът е 13%.

След корекции за възраст, пол, образование и общо качество на храненето, учените установяват, че по-високият прием на пълномаслено сирене е свързан с 13% по-нисък риск от деменция. При съдовата деменция рискът е с 29% по-нисък.

Наблюдаван е и по-нисък риск от болестта на Алцхаймер сред хората с по-висока консумация на пълномаслено сирене, но само при участници, които не носят варианта на гена APOE e4 – известен генетичен рисков фактор за заболяването.

Подобен анализ е направен и за пълномаслената сметана. Хората, които консумират 20 грама или повече дневно – около една и половина супени лъжици – са сравнени с такива, които изобщо не консумират сметана. След корекции учените установяват, че редовната консумация е свързана с 16% по-нисък риск от деменция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com