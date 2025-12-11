Откриха уникална полза от шоколада

Изследване на Кралския колеж Лондон установи, че химичното вещество теобромин, често срещано растително съединение, което се съдържа в какаото, може да има свойства против стареене.

Проучването, публикувано в списание Aging, сравнява нивата на теобромин в кръвта на хората с кръвни маркери за биологично стареене. Маркерите за биологична възраст показват на колко години изглежда тялото ви въз основа на неговото здраве и функции, а не въз основа на реалната ви възраст. Тези маркери се базират на модели от малки „отметки“ в ДНК ни, наречени метилация, които се променят в течение на живота ни.

В две европейски групи, включващи 509 души от TwinsUK и 1160 от KORA, изследователите откриха, че тези, които имат по-високи нива на теобромин в кръвта, имат биологична възраст, по-ниска от действителната им възраст.

„Нашето проучване установява връзка между ключов компонент на черния шоколад и поддържането на младостта за по-дълго време. Макар да не казваме, че хората трябва да ядат повече черен шоколад, това изследване може да ни помогне да разберем как ежедневните храни могат да съдържат ключове към по-здравословен и по-дълъг живот“, заяви проф. Джордана Бел, старши автор на статията и проф. по епигеномика в Кралския колеж Лондон.

Екипът също така тества дали други метаболити в какаото и кафето показват подобна връзка. Те обаче установиха, че ефектът изглежда е специфичен за теобромина.

Изследователите използваха два теста, за да оценят биологичната възраст на хората в проучването. Единият измерва химичните промени в ДНК, за да оцени колко бързо човек остарява. Другият оценява дължината на теломерите, защитните капачки на краищата на хромозомите. По-късите теломери се свързват със стареенето и свързаните с възрастта заболявания.

Растителните съединения в храната ни могат да повлияят на стареенето на тялото ни, като променят начина, по който гените ни се активират или деактивират. Някои от тези съединения, наречени алкалоиди, могат да взаимодействат с клетъчния механизъм, който контролира генната активност и помага за формирането на здравето и дълголетието.

Теоброминът, най-известен като отровен за кучетата, е свързан с ползи за здравето на хората, като по-нисък риск от сърдечни заболявания. Въпреки това, той не е бил интензивно изследван.

„Това е много вълнуващо откритие, а следващите важни въпроси са какво стои зад тази връзка и как можем да проучим по-задълбочено взаимодействията между метаболитите в храната и нашия епигеном? Този подход може да ни доведе до важни открития в областта на стареенето и отвъд него, при често срещани и редки заболявания“, каза д-р Рами Саад, водещ изследовател в Кралския колеж Лондон, който е и изследовател в Лондонския университетски колеж и лекар по клинична генетика.

Изследователският екип, включващ професор Ана Родригес-Матеос, професор по човешко хранене в Кралския колеж Лондон, проучва възможности за бъдеща работа по анализиране на тези резултати. Един отворен въпрос е дали ефектът е уникален само за теобромина или той може да взаимодейства с други съединения в черния шоколад, като полифенолите, за които е известно, че имат благоприятен ефект върху човешкото здраве.

Въпреки тези обещаващи резултати, изследователите подчертават, че консумацията на повече черен шоколад не е автоматично полезна, тъй като той съдържа захар, мазнини и други съединения. Необходими са допълнителни проучвания, за да се разбере по-добре тази връзка.

