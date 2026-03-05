Трябва ли да ядем по три пъти на ден

Повечето хора днес живеят по едно почти неписано правило – три хранения на ден. Закуска сутрин, обяд по време на работа и вечеря със семейството. Целият ни ден е подреден около тази схема.

От години ни казват, че закуската е най-важното хранене, че обедната почивка е задължителна, а вечерята е моментът, в който семейството се събира около масата. Но учените все по-често задават въпроса: това ли е наистина най-здравословният начин на хранене?

Любопитното е, че идеята за трите хранения дневно е изненадващо модерна. В исторически план хората не винаги са се хранили по този график.

Преди обаче да се обсъжда колко често трябва да ядем, учените казват, че е по-важно да се мисли кога не трябва да ядем.

През последните години огромно внимание привлича т.нар. интермитентно гладуване – режим, при който храната се приема само в определен времеви прозорец, например в рамките на осем часа.

Според изследванията това означава, че през останалото време – около 12 до 16 часа на денонощие – организмът не приема храна.

Това дава шанс на тялото да си почине, обяснява клиничният изследовател Емили Манугиян от Института за биологични изследвания „Солк“ в Калифорния. Тя е автор на научна публикация от 2019 г., озаглавена „Кога да ядем“.

Според нея, когато оставим поне 12 часа без храна, храносмилателната система получава необходимото време за възстановяване и баланс.

Затова все повече учени смятат, че въпросът не е просто колко хранения имаме, а колко дълга е паузата между тях.

Именно там, казват специалистите, може да се крие една от тайните на по-здравословния живот.

