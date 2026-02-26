Силви Кирилов отговори на Гюров! Каза всичко за тестовете

„Категорично заявявам, че твърденията за „десетократно завишени цени“ при обществената поръчка за скринингови тестове не отговарят на истината и на фактите“. Това заяви в позиция, изпратена до медиите, бившия министър на здравеопазването Силви Кирилов, който сега е депутат от „Има такъв народ“ (ИТН) и председател на Комисията по образованието и науката.

Думите му идват по повод обществената поръчка на Министерството на здравеопазването, която е на стойност над 10 милиона евро за тестове за профилактика на рак на дебелото черво и на маточната шийка. Вчера премиерът Андрей Гюров пък обяви, че иска проверка на заварените обществени поръчки. Ще искам още днес да научим дали е вярно, че от парите на онкоболните деца се плащат тестове по 30 евро, които в аптеките се продават за 3 евро, каза Гюров на правителственото заседание.

Ето цялата позиция на Силви Кирилов:

„Сравняват се аптечни бързи тестове с количествен фекален имунохимичен тест – FIT, избран за националната програма за скрининг на колоректален рак. Това са различни технологии и различен клас медицински изделия.

Аптечните тестове са качествени, с визуален резултат, без автоматизация, без калибрация и без гарантирана лабораторна проследимост. При масов скрининг това увеличава риска от фалшиви резултати.

Количественият FIT е затворена лабораторна система от най-висок клас. Той позволява количествено измерване, задаване на гранични стойности, работи със стандартизирана пробовземна система и отговаря на изискванията на клиничните лаборатории за автоматизация и контрол на качеството. Той превъзхожда gFOBT по специфичност и клинично представяне и не изисква диетични ограничения.

Това е международно препоръчваният стандарт съгласно европейските ръководства, IARC и СЗО.

Българският лекарски съюз разработи алгоритми за организация на програмата, които за първи път в България покриват всички европейски критерии и следват пътната карта на IARC и СЗО. Те бяха представени на 3rd EU Cancer Screening Report Workshop през февруари 2026 г.

Процедурата е проведена по Закона за обществените поръчки при критерий „най-ниска цена“. Договорът е подписан на 22 октомври 2025 г., а не на 18 февруари 2026 г., както се твърди публично. Цената включва всички разходи и е фиксирана за срока на договора. Няма нормативно изискване за референтно ценообразуване за този клас изделия.

„Надценка“ може да се твърди само при сравнение на идентични продукти със съпоставими характеристики. Такова сравнение не е представено.

Скринингът за колоректален рак е политика за намаляване на смъртността.

Националната програма се основава на международни стандарти и научни доказателства, а не на опростени ценови внушения“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com