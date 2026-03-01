Дора Добрева, психолог: Светлината на екрана и тишината вътре

Вечер е. В стаята няма шум, но има движение – бавното, автоматично движение на пръстите върху клавиатурата. Лицето е осветено от синкавата светлина, а времето тече незабелязано. Няма конкретна цел. Само още няколко минути. Още едно видео. Още една история от чужд живот.

Тази сцена се повтаря в милиони домове. Тиха, обикновена, почти невидима. И именно затова – толкова значима.

Социалните мрежи не ни откъсват внезапно от реалността. Процесът е постепенен. Започва с удобство, продължава с навик и при част от хората прераства в зависимост от стимула. Мозъкът е устроен да търси новост и награда. Когато получим одобрение или внимание, се активира системата за възнаграждение и се освобождава допамин – веществото, свързано с очакването за удоволствие. Не самата награда, а нейното предчувствие ни кара да проверяваме отново и отново.

Социалните мрежи работят по принципа на променливото възнаграждение – същия механизъм, който стои и в основата на хазартното поведение. Не знаем кога ще получим следващата реакция или интересно съдържание. Непредсказуемостта усилва импулса за проверка, а проверката постепенно се превръща в автоматизъм.

С времето мозъкът свиква с честата стимулация. Обикновените преживявания – разговор без телефон, разходка, четене – започват да изглеждат по-бавни и по-малко привлекателни. Постоянните известия фрагментират вниманието, повишават нивата на стрес и отслабват способността за дълбока концентрация. Човек губи търпение към процеси, които изискват устойчив фокус и присъствие.

Паралелно с това социалните мрежи създават среда на непрекъснато сравнение. Там виждаме подбрани моменти от живота на другите – успехи, външност, постижения, щастливи преживявания. Рядко се показват тревогата, съмнението и ежедневната умора. Този селектиран образ постепенно се превръща в огледало, в което мнозина започват да измерват собствената си стойност. Не случайно изследванията свързват интензивната употреба на социални мрежи с повишени нива на тревожност, депресивни симптоми и телесно недоволство, особено при подрастващите.

Онлайн общуването създава усещане за свързаност, но често остава повърхностно. Невербалните сигнали отсъстват, конфликтът лесно се прекратява с едно движение, а неудобните разговори се избягват. Така постепенно отслабва умението да понасяме напрежение и различие в реалните отношения.

Парадоксът е очевиден: колкото повече сме свързани виртуално, толкова по-голям може да стане рискът от самота. Общуването е непрекъснато, но не винаги включва уязвимост и истинско споделяне. А продължителната изолация не е безобидна – тя активира мозъчни механизми, сходни с тези при физическа болка, и увеличава риска от психични затруднения.

Проблемът не е в самата технология, а в липсата на мярка и осъзнатост. Социалните мрежи могат да информират и свързват. Но когато всяка пауза бъде запълнена със съдържание, човек постепенно губи способността да остане насаме със собствените си мисли. А без тази способност трудно се изгражда дълбока връзка – със себе си и с другите.

Понякога психичното здраве започва с прост жест: да оставим телефона настрана по време на разговор. Да понесем тишината без да я заглушаваме. Да изберем присъствието пред разсейването.

Защото животът не се случва на дисплея.

Той се случва между хората.

