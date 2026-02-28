Високи токчета и недоспиване убиват женското сърце

Традиционно се смята, че стресът и нездравословното хранене са основните врагове на женското сърце. Има обаче по-специфични навици, които са станали част от живота на всяка втора жена и бавно, но сигурно увреждат сърдечно-съдовата система. Те включват диети, „синдром на забавяне на живота“, носене на токчета и честа употреба на болкоуспокояващи, казва пред Gazeta.Ru Елвира Хачирова, доцент в катедрата по пропедевтика на вътрешните болести в университета „Пирогов“.

Женското сърце е физиологично по-устойчиво от мъжкото, но е и по-чувствително към хормонални промени и стрес. Преди менопаузата естрогенът защитава сърцето, но ако жената води нездравословен начин на живот, тази защита е отслабена и органът се износва по-бързо.

„Първият навик е спазването на диети. Много хора смятат, че да си красив означава да си слаб, затова спазват строги и нездравословни диети. Но спирането на въглехидратите води до недостиг на гликоген в организма. Сърдечният мускул разчита на глюкоза за гориво. Без нея започва разграждането на протеините, включително на сърдечния мускул. Това може да доведе до миокардна дистрофия и аритмия. Ако искате да отслабнете, правете го постепенно и без фанатизъм, като същевременно включвате зърнени храни и зеленчуци в диетата си“, обясни лекарят.

Вторият навик е липсата на сън поради „синдрома на забавения живот“: през деня и вечерта има работа и грижа за децата, а през нощта идва личното време. „Много хора жертват нормалния си сън за телевизионни предавания, четене или чистене. Важно е да се помни, че сънят е единственото време, в което нервната ни система почива и сърдечната честота се забавя. Ако спите по-малко от шест часа, нивата на кортизол се повишават, кръвоносните съдове се свиват и не се отпускат, а кръвното налягане се колебае. Хроничното недоспиване увеличава риска от инфаркт с 30%“, обясни лекарят.

Друг навик, увреждащ сърцето, са високите токчета. Ходенето на високи токчета нарушава биомеханиката на движението. Мускулите на прасеца не функционират правилно и тяхната помпена функция (изтласкване на венозна кръв от краката нагоре към сърцето) е намалена. Това води до венозен застой, което увеличава натоварването на сърцето и риска от образуване на кръвни съсиреци.

„Може да носите токчета, но не всеки ден и не по-високи от пет сантиметра“, обясни Хачирова.

Най-новият женски навик, който е вреден за здравето на сърцето, е злоупотребата с болкоуспокояващи. Според лекарката, популярните нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВС), които жените приемат за всяка болка, причиняват задържане на течности и могат да причинят високо кръвно налягане. Освен това те влияят негативно на бъбреците, които директно регулират кръвното налягане.

„Важно е също да се отбележи, че много жени пушат, пият кафе и консумират енергийни напитки. Въпреки че тези навици не са характерни само за жените, все пак е важно да се помни за тяхната вреда. Известно е, че никотинът причинява спазми на коронарните артерии, а кофеинът в големи дози може да причини аритмии и да изтощи нервната система“, заключи лекарят.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com