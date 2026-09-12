По-добре ли е да спите без възглавница? Ето какво казват специалистите
Зависи от позата, в която спите
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Зависи от позата, в която спите
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