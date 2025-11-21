48% от възрастните страдат от нарушен сън, което влияе негативно на психичното им здраве

Новият FAQ™ Dual LED Panel предлага научно подкрепен подход за стимулиране на дълбок и възстановяващ сън

Нови проучвания на Mental Health Foundation показват, че 48% от възрастните изпитват негативни последици върху психичното си здраве вследствие на недостатъчен или нарушен сън. Ръстът на хроничната умора, тревожността, забавената когнитивна реакция и повишеният стрес подчертават нуждата от цялостен подход към подобряването на съня.

Затрудненото заспиване, честите събуждания и преумората сутрин се дължат на комбинация от фактори: интензивно ежедневие, постоянна дигитална стимулация, неправилно осветление вечер и разстройване на естествения биологичен ритъм. Това води не само до психоемоционални последствия, но и до нарушени процеси на нощна регенерация, от които зависи оптималното функциониране на организма и здравият вид на кожата.

В отговор на това нарастващо предизвикателство, премиум подбранда на FOREO – FAQ™ Swiss, представя FAQ™ Dual LED Panel – иновативно LED устройство, разработено да допълва нощната рутина чрез подготвяне на организма за по-спокоен и пълноценен сън.

В България FAQ™ Dual LED Panel се предлага в douglas.bg, notino.bg и на foreo.com.

Научно обосновани подходи за по-добър сън

За да се подпомогне нощната регенерация и да се подобри качеството на съня, специалисти препоръчват набор от практични и научно обосновани методи, които лесно могат да се интегрират във вечерната рутина. Тези стратегии комбинират традиционни подходи за регулиране на биологичния (циркадния) ритъм с иновативни технологични решения като LED терапиите, целящи по-бързо заспиване, навлизане в дълбок сън и оптимално възстановяване на тялото и ума.

Спазване на постоянен режим на сън

Постоянният режим на лягане и събуждане е ключов за правилното функциониране на циркадния ритъм. Важно е установения режим да се спазва дори и през уикендите, тъй като редовният график улеснява организма да навлезе по-бързо в състояние на сън и подобрява качеството на нощната регенерация.

Създаване на подходяща среда

Качественият сън зависи и от условията в помещението. Оптимално е спалнята да бъде хладна, тъмна и тиха, тъй като понижаването на вътрешната телесна температура е критичен фактор за навлизането в дълбок сън. Използването на плътни завеси, шумопоглъщащи материали и поддържането на комфортна температура създава среда, която естествено подпомага тялото и ума да се отпуснат.

Ограничаване на кофеина и алкохола

Кофеинът след обяд и алкохолът вечер могат значително да нарушат дълбоките фази на съня и процесите на възстановяване през нощта. Кофеинът стимулира нервната система и забавя заспиването, докато алкохолът може да предизвика чести събуждания и да намали качеството на REM съня (сън с бързо движение на очите). Контролът върху тези стимули е лесен, но ефективен начин за подобряване на нощното възстановяване.

Утринна светлина и приглушено осветление вечер

Естествената дневна светлина сутрин подпомага синхронизирането на вътрешния часовник, активирайки енергията ни. Вечер е важно осветлението да се приглуши и да се избягва ярка синя светлина от екрани, което позволява на тялото да се подготви за сън и да започне естественото производство на мелатонин. Този баланс между светлина и тъмнина подпомага навлизането в дълбоки и възстановителни фази на съня.

Прекъсване на екранното време поне час преди сън

Синята светлина от телефони, таблети и компютри потиска мелатониновия цикъл и затруднява заспиването. Заменянето на екранните устройства с дейности като четене, кратка вечерна разходка или топла напитка подпомага естественото отпускане на тялото.

Технологично решение в подкрепа на пълноценния сън

Сред препоръчаните стратегии за възстановяване на баланса в съня особено място заема стимулирането на естественото производство на мелатонин. В този контекст FAQ™ Dual LED Panel предлага модерно и неинвазивно решение, което се вписва естествено във вечерната рутина.

Устройството използва near-infrared и deep near-infrared LED светлина, чиито ефекти са научно доказани в подготовката за качествен сън. Редовната му употреба подпомага естественото производство на мелатонин, регулира циркадния ритъм, улеснява заспиването и подобрява навлизането в дълбок (non-REM) сън. Резултатът е усещане за повече енергия и свежест на следващия ден.

Само 10–15 минути употреба преди лягане са достатъчни, за да подпомогнат плавния преход от активно към релаксирано състояние, превръщайки FAQ™ Dual LED Panel в естествено продължение на вечерната рутина и ефективен инструмент за подпомагане на възстановителния сън.

Освен подкрепата за съня, FAQ™ Dual LED Panel предлага и множество допълнителни ползи за цялостното здраве и състояние на кожата. Устройството разполага с 512 медицински LED диода и използва пет клинично изследвани дължини на вълната (deep near‑infrared, near‑infrared, червена, кехлибарена и синя), които проникват до 10 мм под повърхността на кожата.

Червената и инфрачервените светлинни вълни стимулират колагеновата продукция и подобряват микроциркулацията, което спомага за изглаждане на дълбоки бръчки, фини линии и пигментации. Синята светлина помага при борбата с акне, намалява размера на мастните жлези и изравнява текстурата на кожата, а кехлибарната светлина успокоява зачервяванията и стресираната кожа.

В България FAQ™ Dual LED Panel може да разгледате в douglas.bg, notino.bg и на foreo.com.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com