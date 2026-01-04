България на прага на грипна епидемия

България е на прага на грипна епидемия. С края на празниците, очакванията на експертите са разпространението на инфекцията да се увеличи.

Причината е новият по-заразен вариант на сезонния вирус, който вече е в страната. Основната рискова група остават децата и хората над 65 години.

У нас безплатна ваксина е осигурена само за възрастните - целта е през тази година да се достигне до 35% покритие на ваксинираните възрастни.

В същото време, според проучване на британските здравни власти, имунизирането на деца до 5-годишна възраст може да намали случаите на грип с до 38%, а ваксинирането на младежите до 16 години - с до 97%.

Цената на една ваксина е между 12 и 15 евро. Ако детето се ваксинира за пръв път, се поставят две дози. Това означава, че разходът започва от 25 евро, и може да е двойно повече, ако децата се имунизират за първи път.

Ваксината спестява и средства - и на държавата от болнично лечение, и на самите родители.

„Една ваксина струва 30 лева. Един сироп от лекарство срещу грип струва 50 лева. Един флакон антипиретик е 20-30 лева. Дори един неусложнен грип е 4-5 пъти пои-скъп от една ваксина“, обясни пред bTV педиатърът д-р Александър Атанасов.

Лекарите се надяват, че и децата ще станат част от подновената програма за безплатна ваксинация срещу грип.

„Усложнения от грип се срещат масово до 5-6 годишна възраст. Най-честите усложнения са тежки ушни инфекции и пневмонии - те могат да доведат до страдание за детето, притеснение за родителите и болнично лечение“, допълни педиатърът.

От здравното министерство казват: обмислят се как точно това може да стане.

„Не искам да противопоставяме възрастните и децата. Ние трябва да намерим възможността и децата да бъдат ваксинирани - всяка година, децата до 5 боледуват най-много от респираторни заболявания. Друг вариант, който се обмисля, е дали тази дейност не може да мине като профилактична дейност към пакета с НЗОК“, коментира д-р Кремена Пармакова, отдел „Надзор на заразните болести“ в Министерството на земеделието.

Промяната обаче няма да е факт за следващия грипен сезон. Откога точно - все още не е ясно.

