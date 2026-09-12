Проф. Кантарджиев отсече! Добра новина, прогноза и предупреждение
По думите му тазгодишната грипна вълна е дошла по-късно от обичайното
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По думите му тазгодишната грипна вълна е дошла по-късно от обичайното
Нивото на заболеваемост в областта е сред най-високите в страната
Ваканция за учениците
Властите следят ръста час по час, най-уязвими са децата и възрастните
Ситуацията във Варна се нормализира, каза Ангел Кунчев
Заразата превзема Бургас, Добрич и Силистра
Ето защо децата в Русе не могат да учат
Други области са в предепидемична обстановка
Съветите на Ангел Кунчев
Каква е причината?
Носете маски, апелират лекарите
При невъзможност болният да остане вкъщи за няколко дни, е препоръчително да носи предпазна маска
Най-засегнати са децата във възрастовите групи до 4 години
Към този момент отговор от Министерството на образованието няма
Тя влиза в сила от петък
На крачка от епидемия са няколко области
Областите стават 7
Тя започва на 25 януари
Тя започва от 25 януари
Намираме се в началната фаза на грипната епидемия, каза той