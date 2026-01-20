Грипът пълзи. Повали още една област

Още една област обяви грипна епидемия - това е Бургас. Мерките влизат в сила от четвъртък – 22 януари, и ще са в сила до 30 януари.

Нивото на заболеваемост в областта е сред най-високите в страната, показват последните данни на здравните власти.

Учениците ще преминат към дистанционно обучение, затяга се и контролът в здравните заведения.

„Нашето сдружение е против да се спират детските консултации и имунизациите на здрави деца“, каза пред bTV д-р Петко Желязков, председател на сдружението на общопрактикуващите лекари в Бургас.

По думите на общопрактикуващия лекар мярката онлайн обучение е добра, защото ограничава пренасянето на вируса в пика на епидемията.

Противоепидемични мерки са в сила за една седмица от вчера и в Добрич.

Област Варна първа обяви в грипна епидемия, която е до днес. Въпреки че в областта последните данни отчитат малък спад на болните, броят им остава сред най-високите в страната, затова там ще бъде предложено мерките да се удължат с още една седмица – до 26 януари.

С висока заболеваемост е област Габрово – 272 случая на 10 000 души, като при децата до 4 години, едно от пет е с грип. Сред областите с най-много болни е и Ямбол.

