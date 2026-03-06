Здраве

Казаха по колко точно вода да пием на ден

Може ли да помогне в отслабването

Снимка: https://pixabay.com/
06 мар 26 | 11:51
3171
Боряна Колчагова

Около 60% от човешкото тяло се състои от вода и тя е жизненоважна за почти всички процеси в организма, пише WebMD.

Водата помага за изхвърлянето на токсини, пренасянето на хранителни вещества, предпазването на ставите, регулирането на телесната температура и подпомага храносмилането.

Ако не приемате достатъчно течности, може да се стигне до дехидратация. В по-тежки случаи тя може да причини замайване, объркване или дори гърчове. Няма точно определено количество вода, което да е подходящо за всички. Нуждите зависят от фактори като телесно тегло, ниво на физическа активност, климат и общото здравословно състояние.

Общи препоръки:

  • Мъже: около 13 чаши (приблизително 3 литра) течности дневно

  • Жени: около 9 чаши (малко над 2 литра) дневно

  • Бременни жени: около 10 чаши дневно

  • Кърмещи жени: около 12 чаши дневно

Може да имате нужда от повече течности, ако спортувате активно, прекарвате време в горещо време или имате състояния като висока температура, повръщане или диария.

При някои заболявания (например сърдечни или бъбречни проблеми) може да се наложи ограничаване на приема на течности, затова е добре да се консултирате с лекар. При децата нуждите от вода също варират според възрастта, теглото, физическата активност и климата, цитира Bulgaria ON AIR.

Приблизителни количества:

  • 1–3 години: около 4 чаши на ден

  • 4–8 години: около 5 чаши на ден

  • По-големи деца и тийнейджъри: около 6–8 чаши на ден

По време на физическа активност децата трябва да пият между ½ и 2 чаши вода на всеки 15–20 минути. Бебета под 6 месеца не бива да пият обикновена вода, тъй като кърмата или адаптираното мляко им осигуряват всички необходими течности и хранителни вещества.

Ползи от достатъчния прием на вода

Приемът на достатъчно вода помага да:

  • изхвърляте отпадните вещества чрез урината, потта и изпражненията

  • поддържате нормална телесна температура

  • защитавате тъканите и органите

  • поддържате ставите

запазите кожата здрава и хидратирана

Може ли водата да помогне при отслабване?

Водата може да подпомогне процеса на отслабване по няколко начина:

  • може леко да ускори метаболизма, особено когато се пие студена

  • създава усещане за ситост, което може да намали количеството изядена храна

  • замества висококалорични напитки, тъй като няма калории

Въпреки това, само увеличаването на приема на вода обикновено не води до значителна загуба на тегло.

