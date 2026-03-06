Казаха по колко точно вода да пием на ден

Около 60% от човешкото тяло се състои от вода и тя е жизненоважна за почти всички процеси в организма, пише WebMD.

Водата помага за изхвърлянето на токсини, пренасянето на хранителни вещества, предпазването на ставите, регулирането на телесната температура и подпомага храносмилането.

Ако не приемате достатъчно течности, може да се стигне до дехидратация. В по-тежки случаи тя може да причини замайване, объркване или дори гърчове. Няма точно определено количество вода, което да е подходящо за всички. Нуждите зависят от фактори като телесно тегло, ниво на физическа активност, климат и общото здравословно състояние.

Общи препоръки:

Мъже: около 13 чаши (приблизително 3 литра) течности дневно

Жени: около 9 чаши (малко над 2 литра) дневно

Бременни жени: около 10 чаши дневно

Кърмещи жени: около 12 чаши дневно

Може да имате нужда от повече течности, ако спортувате активно, прекарвате време в горещо време или имате състояния като висока температура, повръщане или диария.

При някои заболявания (например сърдечни или бъбречни проблеми) може да се наложи ограничаване на приема на течности, затова е добре да се консултирате с лекар. При децата нуждите от вода също варират според възрастта, теглото, физическата активност и климата, цитира Bulgaria ON AIR.

Приблизителни количества:

1–3 години: около 4 чаши на ден

4–8 години: около 5 чаши на ден

По-големи деца и тийнейджъри: около 6–8 чаши на ден

По време на физическа активност децата трябва да пият между ½ и 2 чаши вода на всеки 15–20 минути. Бебета под 6 месеца не бива да пият обикновена вода, тъй като кърмата или адаптираното мляко им осигуряват всички необходими течности и хранителни вещества.

Ползи от достатъчния прием на вода

Приемът на достатъчно вода помага да:

изхвърляте отпадните вещества чрез урината, потта и изпражненията

поддържате нормална телесна температура

защитавате тъканите и органите

поддържате ставите

запазите кожата здрава и хидратирана

Може ли водата да помогне при отслабване?

Водата може да подпомогне процеса на отслабване по няколко начина:

може леко да ускори метаболизма, особено когато се пие студена

създава усещане за ситост, което може да намали количеството изядена храна

замества висококалорични напитки, тъй като няма калории

Въпреки това, само увеличаването на приема на вода обикновено не води до значителна загуба на тегло.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com