Кантарджиев: Пазете се от тази болест, вече е тук

Първият случай на легионерска болест за тази година в България вече е официално регистриран. За сравнение, през цялата изминала 2025 година здравните власти са установили едва двама пациенти с опасната инфекция.

Данните са предоставени от Националния център по опазване на общественото здраве и анализи (НЦОЗА) и са публикувани в официалния бюлетин на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

Инфекцията протича тежко и изисква специфично медикаментозно лечение, което се различава от масовата практика при респираторни заболявания.

"Причинител на инфекцията е легионела пневмофила с доста различни серологични варианти. Заразеният развива пневмония, която се лекува трудно, не се поддава на антибитици и терапията срещу него е с хинолони - специално разработени синтетични противомикробни средства, производни на 4-хинолонкарбоновата киселина" , обясни бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести професор Тодор Кантарджиев.

Специалистът уточни, че наличието на бактерията се доказва чрез генетични методи на PCR, както и чрез други съвременни микробиологични изследвания.

Успоредно с легионелата, здравните власти отчитат движение и при други заразни заболявания. През последната отчетна седмица (23 февруари – 1 март) е регистриран един нов потвърден случай на коклюш. От началото на 2026 година в страната са установени общо четири случая на инфекцията, докато за същия период на предходната година те са били 30.

Регистрирани са и три нови случая на лаймска болест през изминалата седмица, което е с двама пациенти по-малко спрямо предходния отчетен период. Всички те са лабораторно потвърдени, като общият брой на заразените от 1 януари до 1 март достига 31 души, пише dunavmost.com.

