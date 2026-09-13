Морбили и западнонилска треска отварят две опасни линии пред България
Проф. Тодор Кантарджиев предупреди за фиктивно отчетени ваксини, тежки мозъчни усложнения и заразени комари, които са обичайни и за страната ни
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Проф. Тодор Кантарджиев предупреди за фиктивно отчетени ваксини, тежки мозъчни усложнения и заразени комари, които са обичайни и за страната ни
Инфекцията се нарича хеморагична треска с бъбречен синдром
Морбили расте, кърлежи дебнат, а опасни болести не чакат покана
Но има и хубава новина
Микробиологът обясни как се развива инфекцията
Първият случай на легионерска болест за тази година в България вече е официално регистриран.
По думите му тазгодишната грипна вълна е дошла по-късно от обичайното
Епидемиологът обърна внимание на здравословните навици през зимата
В повечето държави от ЕС случаите на грип А (H3N2) се увеличават драстично
Известният епидемиолог увери, че пикът на грипа ще е чак през януари и че сега е моментът за ваксина
Грипът още не е тръгнал, но вирусите вече пълзят из страната
Започва имунизационната кампания за възрастни и деца, а специалистите препоръчват ранна защита срещу вирусите
Грипната ваксина ще бъде с три ваксинални щама
Сега не е време за имуностимуланти, а за червени чушки
Случаите са далеч под нивата от миналата година
Случаите на заразени растат
Микробиологът коментира и тревожните новини, свързани с разпространението на чикунгуня в Китай
Покривайте съдовете с вода
Бактерията вибрио вулнификус причинява три форми на заболяване
Болестта на легионерите се крие в собствената ни баня